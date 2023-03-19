وسط تصاعد التوترات.. الفاتيكان يُغلق سفارته في نيكاراغوا

غادر القائم بأعمال الفاتيكان في نيكاراغوا المونسنيور مارسيل مبايي ضيوف البلد الجمعة وأغلق السفارة فيه، حسبما أفاد السبت موقع "فاتيكان نيوز"، وسط توتر بين ماناغوا والكرسي الرسولي.

وجاء على الموقع أن "أمس 17 آذار/مارس، غادر القائم بالأعمال المونسنيور مارسيل ضيوف البلد وانتقل إلى كوستاريكا"، مضيفًا أنه "بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن الوصاية على البعثة الرسولية وممتلكاتها أوكلت إلى الجمهورية الإيطالية".

وكان المونسنيور مارسيل مبايي ضيوف حل العام الماضي محل السفير البابوي في ماناغوا المونسنيور فالديمار سومرتاغ الذي غادر البلاد.