فرنسا.. معركة "نظام التقاعد" تصل إلى البرلمان.. وتحرك جديد ضد "مشروع ماكرون"

وأشارت الصحيفة إلى "الكم الهائل من التعديلات (20400 تعديل) المدرجة في قانون تمويل الضمان الاجتماعي والتي تتطلب اتفاقًا في هذه الآجال المحدودة".

واعتبرت أنّ العدد الكبير من التعديلات يعكس الصعوبات التي تنتظر حكومة إليزابيث بورن لجمع الأغلبية في مشروعها، والذي ينص على تغيير سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنّه "بالتوازي مع التعبئة الاجتماعية الجديدة المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، وقبل يوم السبت المقبل، قد تكون الأيام الأولى من المناقشات حاسمة".

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنّ الصراع سيحتدّ بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، وأن المعسكر الرئاسي سيضطر أيضًا إلى التعامل مع وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، الذي أضعفته شبهات "المحسوبية" في سياق تحقيق أجراه مكتب المدعي المالي الوطني في منح عقد عام عندما كان رئيسًا لبلدية "أنوناي" في عام 2017.