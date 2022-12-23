محللون: زيلينسكي بحاجة لانتصار عسكري لتعزيز الدعم الغربي بعد زيارته واشنطن

في واشنطن، قدم فولوديمير زيلينسكي صورا لكتب ووعودا، لكن محللين يرون أن أوكرانيا لا تستطيع فعلا إقناع الولايات المتحدة والغرب بمواصلة دعمها، إلا في ساحة المعركة.

وجاءت الرحلة القصيرة الأربعاء، للرئيس الأوكراني الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير "في أحلك الأوقات لأن ذكرى انتصار خيرسون (مدينة في الجنوب احتلها الروس واستعادها الجيش الأوكراني في تشرين الثاني/ نوفمبر) تخمد وكلفة الحرب مستمرة في الارتفاع"، على حد قول مايكل هورويتز، الخبير في القضايا الأمنية في مجموعة "لو بيك".

ويؤكد هذا الخبير أن "هذه الزيارة تهدف إلى زرع الأمل، ومن هذه الزاوية يعتبر زيلينسكي محاورا ممتازا".