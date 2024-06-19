من هو كيوان حكيم زاده القائد "الأمريكي من أصول إيرانية " في"سنتكوم"؟

ويعود تاريخ الأسطول المذكور إلى عام 1931 ويضم 9 أسراب، وهو الآن مجموعة فرعية من الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، ومهمته دعم أمن واستقرار الحركة البحرية في المنطقة.

كما شارك هذا الأسطول في العملية الأمريكية ضد تنظيم داعش عام 2014.

ولد الأدميرال حكيم زاده في الستينيات في ولاية تكساس لأب إيراني وأم أمريكية، وذهب إلى إيران عندما كان طفلاً، لكن عائلته اضطرت إلى مغادرة البلاد والعودة إلى أمريكا بعد الثورة عام 1979.