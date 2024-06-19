من هو كيوان حكيم زاده القائد "الأمريكي من أصول إيرانية " في"سنتكوم"؟
عينت الولايات المتحدة الأمريكية، الأدميرال كيوان "هاك" حكيم زاده من قبل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط (CENTCOM) قائدًا للمجموعة الهجومية 2 من الأسطول الخامس للبحرية.
وبالإشارة إلى حكيم زاده، كتبت القيادة المركزية في حساب عبر منصة "إكس"، أن قيادة المجموعة الهجومية الثانية أصبحت الآن في أيدٍ قادرة جدًّا.
ويعود تاريخ الأسطول المذكور إلى عام 1931 ويضم 9 أسراب، وهو الآن مجموعة فرعية من الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، ومهمته دعم أمن واستقرار الحركة البحرية في المنطقة.
كما شارك هذا الأسطول في العملية الأمريكية ضد تنظيم داعش عام 2014.
ولد الأدميرال حكيم زاده في الستينيات في ولاية تكساس لأب إيراني وأم أمريكية، وذهب إلى إيران عندما كان طفلاً، لكن عائلته اضطرت إلى مغادرة البلاد والعودة إلى أمريكا بعد الثورة عام 1979.
وتخرج هذا الجندي الإيراني المولد من جامعة كارنيجي ميلون بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وفي عام 1992، عمل في فيلق التدريب بالبحرية الأمريكية.
وحكيم زاده حاصل على درجات الماجستير من جامعة أولد دومينيون، وكلية الحرب البحرية، وكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.
وخلال حياته المهنية، كان حكيم زاده هو القائد العملياتي للأسراب البحرية في يو إس إس هاري ترومان ويو إس إس ماونت ويتني وفي يو إس إس جون سي.
ومن بين سجلاته الأخرى، هو محلل حرب الضربات والمساعد التنفيذي في المهام العسكرية للبنتاغون.
وقام الأدميرال حكيم زاده بأكثر من 3100 ساعة طيران في حياته المهنية، وحصل على وسام جوقة الاستحقاق والنجمة البرونزية وميدالية الخدمة المتميزة للدفاع.