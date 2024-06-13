إيران.. اعتقال "جاسوس" للموساد الإسرائيلي في مدينة قم

أعلن جهاز الاستخبارات الإيراني، اليوم الخميس، عن اعتقال من وصفه بـ"جاسوس" يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، في مدينة قم وسط البلاد، التي تعتبر معقل المرجعيات الدينية والحوزة العلمية.

وقال بيان للجهاز الإيراني، إن "قواته اعتقلت عنصرًا وناشطًا إعلاميًّا يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في مدينة قم وسط إيران".

وبينت أن الجاسوس الذي يُدعى سيد حسن فقيه، قام بالعمل على إثارة الشغب، بعد مصرع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه جراء تحطم الطائرة الرئاسية.

وأشار الجهاز الإيراني إلى أن المتهم "فقيه له سوابق عديدة في أعمال الشغب، وقام بنشر تدوينات مهينة ضد رئيسي ورفاقه، كما قام بإهانة قوات الشرطة".

وأكد أنه تم العثور بحوزته "على وثائق حول ارتباطه بمنظمة الموساد الإرهابية، وقيامه بدور إعلامي، وتعاونه مع شبكات فضائية مناهضة للثورة"، موضحًا أنه تم إحالة المتهم إلى السجن بأمر من المحكمة، وما زالت القضية قيد التحقيق.