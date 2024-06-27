روسيا توجه "ضربة قاصمة" للمطارات الأوكرانية

شنَّت القوات الروسية ضربة صاروخية على المطارات الأوكرانية، إذ "كان المقرر أن تتمركز في هذه المطارات مقاتلات غربية"، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة "نفذت القوات المسلحة هذا الصباح (الخميس) ضربة جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وصاروخ بالستي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى استخدام طائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن المطارات كانت تستعد "لاستقبال مقاتلات من دول غربية"، مؤكدة أن "هدف الضربة قد تم تحقيقه، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".

وجاء في البيان أيضًا أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين من طراز ميج 29 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية و62 طائرة دون طيار وأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز باتريوت أمريكية الصنع وصاروخين أمريكيين الصنع من طراز هيمارس".

كذلك "شنَّ الطيران الروسي الحربي والطيران المسير غارات على مراكز تجمع للقوات الأوكرانية في 117 منطقة، على طول خط الجبهة".

وحول الخسائر البشرية أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1955 قتيلًا".