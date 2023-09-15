تقرير: حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية تتضاعف

أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية بلغت خلال العام الدراسي 2021-2022 حوالي 188، وهو ضعف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 2020- 2021.

ونقلت الصحيفة عن تقرير "الجريمة والسلامة"، وهو تقرير سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم، أنه لم يكن هناك "اتجاه ثابت" لحوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ 2000.

ودعت الصحيفة إلى تحليل بيانات التقرير بحذر؛ نظرًا لأن عدد حوادث إطلاق النار في المدارس خلال 2021- 2022 يعد استثنائيًا، ويأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة مستويات عالية من العنف المسلح.

ونشر التقرير في وقت اكُتشف فيه عن تسجيل 30 حالة إطلاق نار في المدارس الأمريكية خلال العام الحالي (2023)؛ حيث قتل 16 شخصا، بينهم 12 طالبا.

وانتقدت الجماعات المناهضة لحمل الأسلحة بشدة الأرقام الأخيرة، وقالت سارة بيرد-شاربس، مديرة الأبحاث في Everytown for Gun Safety، في بيان: "الأرقام ترسم صورة مؤلمة للأخطار التي تواجه أطفالنا".

وأضافت: "لقد أصبح التهديد بالعنف المسلح في مدارسنا وفي مجتمعاتنا ثابتًا.. حوادث إطلاق النار في المدارس ليست حتمية فهي نتيجة لسنوات من التقاعس عن اتخاذ السياسات المناسبة".

وأظهر استطلاع، في مايو الماضي، أن ستة من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن السيطرة على العنف المسلح في الولايات المتحدة أكثر أهمية من حقوق حمل السلاح.

المصدر: صحيفة يو إس إيه توداي