يبدأ تطبيقها اليوم.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول

تايلاند تعتبر فرض ترامب رسوما جمركية عليها بنسبة 19% "انتصارا كبيرا"
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول، بحسب "رويترز".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع، الخميس، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من أغسطس آب.
وقال البيت الأبيض: "ردا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25 إلى 35 % للتعامل مع الوضع الطارئ القائم بفعالية"، وفق تعبيره.