تايلاند تعتبر فرض ترامب رسوما جمركية عليها بنسبة 19% "انتصارا كبيرا"

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يبدأ تطبيقها اليوم.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول

يبدأ تطبيقها اليوم.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول
ترامب يوقع أوامر تنفيذيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 11:45 م

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول، بحسب "رويترز".

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 وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع، الخميس، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

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 وقال البيت الأبيض: "ردا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25 إلى 35 % للتعامل مع الوضع الطارئ القائم بفعالية"، وفق تعبيره.

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