يبدأ تطبيقها اليوم.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على عشرات الدول

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول، بحسب "رويترز".

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وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع، الخميس، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

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وقال البيت الأبيض: "ردا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25 إلى 35 % للتعامل مع الوضع الطارئ القائم بفعالية"، وفق تعبيره.