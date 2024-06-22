لا أحد يضمن الأغلبية.. هل تتجه فرنسا نحو خيار "حكومة تكنوقراط"؟

تخشى الأوساط السياسية الفرنسية من سيناريو التعطيل ودعوات حجب الثقة عن الحكومات المستقبلية؛ ما يطرح فرضية تشكيل "حكومة تكنوقراط" بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، التي يبدو أن لا أحد من المرشحين لها يضمن حصوله على الأغلبية المطلقة.

ويقول متابعون إن فرنسا قد تصبح "دولة غير قابلة للحكم"؛ إذ من المرجح أن لا تحصل أية جهة سياسية على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، ما يفتح الباب أمام سيناريو حجب الثقة والتعطيل التشريعي.

سيناريو محتمل

وقال تقرير لموقع "فرانس إنفو" إنه "لتجنب هذا السيناريو، لدى رئيس الدولة إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية من دون ثقل سياسي"، في إشارة إلى "حكومة تكنوقراط".

وبمجرد صدور نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577، فإن حصول أغلبية نسبية جديدة في الجمعية الوطنية من شأنه أن يجبر أحزابًا كثيرة على الاتفاق على تشكيل الحكومة.

ولن يتمكن أي من المعسكرات الثلاثة الرئيسة (معسكر ماكرون والتجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة) من تشكيل الفريق الحكومي بمفرده، ولكن يمكن لكل منها التفاوض مع شركاء آخرين، على يساره وعلى يمينه، مع المخاطرة بالفشل في الحصول على أغلبية تتماشى مع مشروع مشترك.