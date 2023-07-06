إيران.. أمر قضائي باحتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر"

أعلنت السلطات الإيرانية حصولها على أمر قضائي باحتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، نقلا عن شبكة "إيرين" الرسمية، اليوم الخميس.

وكانت البحرية الأمريكية قالت إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان الأربعاء.

ويمر نحو خمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق "هرمز" وفقا لبيانات من شركة "فورتكسا" للتحليلات.

وتُظهر بيانات تتبع السفن من "رفينيتيف" أن "ريتشموند فوياجر" رست سابقا في رأس تنورة بشرق السعودية قبل حادثة الأربعاء، في الخليج العربي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية حذرت كبرى الدول المسجلة لسفن الشحن بما فيها جزر مارشال واليونان من خطر الشحن التجاري في الخليج لا سيما مضيق "هرمز".