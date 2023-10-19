بعد دعمه إسرائيل بالسلاح.. حرب غزة تكشف انقسامًا في إدارة بايدن

قدم جوش بول المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، والذي كان يعمل في مجال نقل الأسلحة إلى الدول الأخرى، استقالته أمس الأربعاء؛ على خلفية سياسة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن بول رأى عدم الاستمرار في العمل على ملف تقديم المساعدات إلى إسرائيل، وأن تعامل إدارة بايدن مع الحرب "متهور ويستند إلى إفلاس فكري".

وقالت الصحيفة: "من منظور أوسع يمكن اعتبار الاستقالة مؤشرا على وجود معارضة وانقسام داخل إدارة بايدن، التي حرصت على منع ظهور خلافاتها إلى العلن".