أين اختفى وزير الدفاع الصيني منذ 3 أسابيع؟

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، شوهد للمرة الأخيرة في 29 آب/أغسطس الماضي، عندما ألقى خطابا في منتدى السلام والأمن الصيني الآسيوي.

وذكرت الصحيفة أن "آخر الرحلات الخارجية للوزير كانت إلى العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة البيلاروسية مينسك، في منتصف آب/أغسطس.

وقابل الوزير الصيني في تلك الزيارة مسؤولين روسا، على هامش مؤتمر أمني، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، واستنادا لعشرة أشخاص على اطلاع بالأمر، فإن السلطات الصينية وضعت لي قيد التحقيق على خلفية شراء معدات عسكرية.

كما يخضع للتحقيق 8 مسؤولين بارزين في وحدة المشتريات التابعة للجيش الصيني التي ترأسها لي بين 2017 و2022.

ويأتي اختفاء وزير الدفاع في أعقاب إزاحة وزير الخارجية تشين غانغ عن منصبه بشكل مفاجئ، في تموز/يوليو، بعد فترة اختفاء دامت لأسابيع.

ومنذ ذلك الوقت لم تتوفر معلومات أو إشارات عنه.