أين اختفى وزير الدفاع الصيني منذ 3 أسابيع؟
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، شوهد للمرة الأخيرة في 29 آب/أغسطس الماضي، عندما ألقى خطابا في منتدى السلام والأمن الصيني الآسيوي.
وذكرت الصحيفة أن "آخر الرحلات الخارجية للوزير كانت إلى العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة البيلاروسية مينسك، في منتصف آب/أغسطس.
وقابل الوزير الصيني في تلك الزيارة مسؤولين روسا، على هامش مؤتمر أمني، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
ووفقا لوكالة "رويترز"، واستنادا لعشرة أشخاص على اطلاع بالأمر، فإن السلطات الصينية وضعت لي قيد التحقيق على خلفية شراء معدات عسكرية.
كما يخضع للتحقيق 8 مسؤولين بارزين في وحدة المشتريات التابعة للجيش الصيني التي ترأسها لي بين 2017 و2022.
ويأتي اختفاء وزير الدفاع في أعقاب إزاحة وزير الخارجية تشين غانغ عن منصبه بشكل مفاجئ، في تموز/يوليو، بعد فترة اختفاء دامت لأسابيع.
ومنذ ذلك الوقت لم تتوفر معلومات أو إشارات عنه.
كما استبدل الرئيس الصيني شي جين بينغ جنرالين كبيرين من القوة الصاروخية، في بداية آب/أغسطس، في تعديل كبير على المناصب القيادية في الجيش.
وأدار الرئيس بينغ منذ وصوله إلى السلطة، في 2013، حملة واسعة وغير متسامحة ضد الفساد، وعلى وجه الخصوص، كانت هناك إجراءات صارمة ضد الفساد في جيش التحرير الشعبي.
بدوره، قال الباحث البارز بالشأن الصيني والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، درو ثومبسون، إن الوزيرين لي وتشين كانا يمثلان البوابة إلى نظام مبهم غير شفاف.
وأضاف أن "اختفاءهما يثير القلق، وهو أمر صادم".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية