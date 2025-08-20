واشنطن تكشف هامش أرباحها من بيع الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا

تبيع واشنطن المعدات العسكرية للدول الأوروبية بهامش ربح يصل إلى 10%، حيث تقوم هذه الدول لاحقاً ببيعها ونقلها إلى أوكرانيا، بحسب ما كشفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

أخبار ذات علاقة بين واشنطن و"الناتو".. آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

جاءت تصريحات بيسنت رداً على استفسارات حول احتمال تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين تكاليف الدعم الجوي لأوكرانيا، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وقال الوزير الأمريكي: "أعتقد أن الرئيس ترامب يقظ للغاية الآن. نحن نبيع أسلحة للأوروبيين، وهم يبيعونها للأوكرانيين، والولايات المتحدة تحصل على هامش ربح قدره 10% على الأسلحة. لذا، ربما تغطي هذه النسبة تكلفة التغطية الجوية".

أخبار ذات علاقة صور صادمة.. الأسلحة الحديثة تشوّه وجوه الأوكرانيين

يأتي هذا بعد تقارير نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز أفادت بأن أوكرانيا ستتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بتمويل أوروبي، وذلك سعيا للحصول على ضمانات أمريكية بشأن أمنها في حال التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع مع روسيا.