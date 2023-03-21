مسؤولون في إدارة بايدن يحذرون نتنياهو من زيارة واشنطن

أكدت إذاعة عبرية، الثلاثاء، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن في الوقت الحالي، وذلك بسبب خطة ائتلافه القضائية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "وعلى خلفية عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة لرئيس الوزراء مفادها بأنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".