مسؤولون في إدارة بايدن يحذرون نتنياهو من زيارة واشنطن
أكدت إذاعة عبرية، الثلاثاء، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن في الوقت الحالي، وذلك بسبب خطة ائتلافه القضائية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "وعلى خلفية عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة لرئيس الوزراء مفادها بأنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".
وأوضحت الإذاعة العبرية، أن "التحذير الأمريكي يأتي على خلفية مواصلة الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو الترويج لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل".
وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن "رسالة المسؤولين الأمريكيين تأتي على إثر مخاوف من الانتقاد العلني من الرئيس بايدن لخطة ائتلاف نتنياهو القضائية".
وحتى اللحظة لم توجه الإدارة الأمريكية دعوة لنتنياهو من أجل زيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن؛ ما يثير قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويعد مؤشرًا على توتر العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، وفق تقارير عبرية.
وأول أمس الأحد، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع نتنياهو، جرى خلالها مناقشة خطة إصلاح القضاء، وشدد فيها الرئيس الأمريكي على "إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت موجودة دائمًا، ويجب أن تظل السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بايدن أكد لنتنياهو، "ضرورة إجراء تغييرات جوهرية بالخطة القضائية مع قاعدة عريضة قدر الإمكان من الدعم الشعبي"، فيما أكد نتنياهو أن "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".