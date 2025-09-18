وزير الدفاع الصيني: العالم غارق في عقلية الحرب الباردة

حذّر وزير الدفاع الصيني دونج جون، من أنّ السلام العالمي يواجه "تهديدات جديدة وتحديات جوهرية"، مشددًا على أنّ العالم لا يزال "غارقًا في عقلية الحرب الباردة".

وقال الوزير خلال كلمة في افتتاح منتدى "شيانغشان" الأمني في بكين، إن الجيش الصيني مستعد للقيام بدور قوة عالمية "من أجل ترسيخ السلام والاستقرار"، والمساهمة في بناء نظام حوكمة دولية أكثر عدلاً وتوازنًا.

وأضاف أنّ العالم يقف مجددًا عند "مفترق طرق" بين خيار الحرب أو السلام، والحوار أو المواجهة، لافتًا إلى أنّ بلاده منفتحة على التعاون العسكري مع جيوش الدول الأخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

كما أعلن الوزير أنّ الصين ستكثّف التدريبات والمناورات المشتركة مع الشركاء الدوليين، بهدف حماية الممرات البحرية العالمية وضمان أمنها في مواجهة التحديات المتزايدة.