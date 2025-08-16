مسيرات إسرائيلية تستهدف بالقنابل موقعين في بلدتي عيترون وكفركلا جنوبي لبنان

مقتل شرطي إيراني إثر اشتباك في إقليم سيستان (فيديو)

16 أغسطس 2025، 8:04 ص

قُتل شرطي إيراني، مساء الجمعة، إثر اشتباك مع مسلحين في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وقال مركز معلومات الشرطة في سيستان وبلوشستان السبت، إن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمدينة إيرانشهر، قتل خلال اشتباك مع "مسلحين مخلّين بالنظام العام".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار بعد إصابتهم خلال المواجهة".

وأظهرت الصور الواردة من موقع الحادث انتشارًا مكثفًا للقوات العسكرية وعناصر بلباس مدني، إضافة إلى تواجد عدة سيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وعادة ما يشن تنظيم "جيش العدل البلوشي"، الذي تعتبره إيران جماعة إرهابية، هجمات مسلحة على قوات الأمن وحرس الحدود الإيراني.

