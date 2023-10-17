صحيفة إسرائيلية: أمريكا تريد إدارة الحرب وفق مصالحها بالمنطقة

المغزى الأول من وراء مشاركة بلينكن في النقاشات، كما أشارت الصحيفة، هو أنه "من غير الممكن الوقيعة بين القوة العظمى الأكبر في العالم وبين حليفتها الشرق أوسطية".

واستشهدت بالمواقف الأمريكية وتصريحات بايدن، وعزمه إرسال حاملة الطائرات الثانية والجسر الجوي الذي ينقل قنابل ذكية ومعدات أخرى، إضافة إلى الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.

أمَّا الثاني فهو، بحسب الصحيفة أن "هناك ثمنًا لهذه المساعدات التي لا يوجد شك أنها تهدف إلى ردع إيران وحزب الله وإثنائهما عن فتح جبهة أخرى في الشمال".

وأضافت: "آن الأوان للحديث بشكل واضح ومجرد من العواطف: الأمريكيون يأخذون على عاتقهم قيادة الحرب بما يتوافق مع مصالحهم الإستراتيجية بالمنطقة".

أوجه محتملة للتناقض

وتريد إسرائيل، على سبيل المثال، تحييد خطر حزب الله أيضًا، بينما وضعت الصحيفة يدها على تفسير مفهوم المصالح الأمريكية الإستراتيجية، التي تعتقد أن الحرب ستدور في رحاها، بدلًا من المنظور الإسرائيلي.

وألمحت إلى وجود تناقضات بين تلك المصالح الأمريكية وبين التوجه الإسرائيلي، ومن ذلك "احتمال أن يكون الرئيس بايدن غير مكترث بتحرك عسكري فعَّال لتبديد خطر حزب الله على المستوطنات الشمالية".

مثال آخر على احتمالات التناقض، هو قول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي "حريص على التحلي بالحذر إزاء وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة وتجنب انتهاكات للقانون الدولي".

ويريد الرئيس الأمريكي أيضًا، كما قالت، ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين الذين نقلتهم حماس كرهائن إلى غزة.

ولفتت إلى أن "رغبة بايدن قد تقوده إلى قبول صفقة منفصلة (عبر قطر مثلًا)، ومطالبة إسرائيل بمبادرات إنسانية دون مقابل"، ونبَّهت إلى أن البيت الأبيض في النهاية "يحرص على سلامة الرعايا الأمريكيين قبل جنود الجيش الإسرائيلي".

وذهبت إلى أن "التبعية الإسرائيلية لأمريكا ستتفاقم عقب الزيارة المرتقبة للرئيس بايدن؛ إذ يجري الحديث عن عقد مؤتمر إقليمي، سيرسم في كل الأحوال حدود ساحة المعركة"، مشيرة إلى أن زيارة بايدن "ستضع المعركة في إطار الحرب الواسعة ضد المحور الإيراني، والذي يشمل روسيا بالطبع"، على حد قولها.