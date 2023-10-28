حماس: نحاول تحديد موقع الأسرى الروس الإسرائيليين الثمانية في غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة تحاول تحديد مكان وجود 8 رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدًا للإفراج عنهم.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن "أبو مرزوق" الذي يزور موسكو: "نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار اليهم الجانب الروسي، إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".

وبحسب الوكالة، فإن وزارة الخارجية الروسية سلّمت "أبو مرزوق" قائمة تضم أسماء 8 أشخاص يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية محتجزين في القطاع.