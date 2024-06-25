"الغارديان": انتخابات ماكرون المبكرة تضع فرنسا على حافة الهاوية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنّ مقامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهورة، بإجراء الانتخابات المبكرة، تضع فرنسا على حافة الهاوية، وتثبت أن هذه الخطوة ما هي إلا هدية لـ "مارين لوبان" واليمين المتطرف.

وبحسب الصحيفة، فإنه على بعد أسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات التي ستتردد أصداء عواقبها في مختلف أنحاء أوروبا، لا تظهر هذه المقامرة المتهورة أي إشارة على الإطلاق إلى أنها ستؤتي ثمارها.

وأضافت: "على العكس تمامًا، وفقًا لأحد الاستطلاعات، يمكن أن يزيد حزب الجبهة الوطنية حصته من الأصوات إلى 36%، أي أعلى ببضع نقاط من أعلى مستوى تاريخي سجله في 9 يونيو/ حزيران الحالي".

وتحتل حركة "معا" الوسطية التي يتزعمها ماكرون المركز الثالث، خلف الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف من الأحزاب اليسارية والتقدمية التي من المقرر أن تكون المنافس الرئيس لمارين لوبان في العديد من المنافسات.