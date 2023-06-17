جونسون أمام متاعب جديدة بعد تحوله لكاتب عمود

وجاء إعلان صحيفة "ديلي ميل" الداعمة للمحافظين عن كتابة جونسون عمودا أسبوعيا كل سبت بعد يوم من إصدار لجنة برلمانية حكما قاسيا بحقه، بسبب الحفلات التي أقامها في ظل إغلاق "كوفيد".

وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة، أعرب جونسون عن سعادته للمساهمة في الصحيفة، قائلا إنه لن يغطي القضايا السياسية إلا عندما "يتوجب عليه ذلك".

وفي مقالته الأولى التي تم نشرها، تحدث جونسون عن معركته مع فقدان الوزن واستخدامه مثبطا للشهية لتجنب فتح الثلاجة ليلا.

لكن لدى جونسون الآن في حال اختار العودة إلى الموضوعات السياسية منصة رفيعة المستوى لمتابعة "ثأره" ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك.