فسّرت الإقالة المتزامنة وغير المسبوقة لثلاثة من كبار قادة "البنتاغون" من قِبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، كخطوة تكتيكية ضمن عملية إستراتيجية عالمية تستهدف تهيئة البلاد لحرب من نوع جديد ضد الصين وروسيا.

ووفقاً لمعطيات نشرها المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي الروسي من تقارير إستراتيجية سرية صادرة عن مراكز أبحاث رائدة، فإنّ وزير الدفاع الأمريكي "يجري عملية جراحية قسرية وسريعة للهيكل المؤسسي لوزارة الدفاع بهدف واحد، هو إجبار آلة القوة العسكرية على إعادة هيكلتها لشنّ حرب هجينة شاملة ضد الصين وروسيا".

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه سيعيد اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة "الحرب"، وهو اسمها السابق، خلال "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

واستبق القرار بإقالة رئيس استخبارات البنتاغون، الفريق جيفري أ. كروس، وقائد العمليات الخاصة البحرية، الأدميرال ميلتون ج. ساندز الثالث (القيادة البحرية الخاصة)، ورئيسة احتياطي البحرية، نائبة الأدميرال نانسي س. لاكور، من مناصبهم، حيث اعتبرها المركز الروسي كـ"رد فعل منهجي على الاستنتاجات الصادمة للتدريبات والنماذج السرية التي أُجريت بتوجيه من هيئة الأركان المشتركة".

ووفقًا لتقرير سري حول نتائج التدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، راجعه محللون في المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي، فإن الهيكل الحالي للإدارة والتنسيق بين الاستخبارات وقوات العمليات الخاصة ووحدات الاحتياط أثبت قصوره التام في الصراع مع جمهورية الصين الشعبية.

ويوضح التقرير بالتفصيل كيف قامت القوات الصينية، في سيناريو هجين، بـ"قطع" الاتصالات بين وكالة استخبارات الدفاع وقوات المهام البحرية، وشلل نظام تعبئة الاحتياطي بسبب هجمات إلكترونية، مما أدى إلى خسارة كارثية للمبادرة العملياتية خلال أول 72 ساعة من صراع افتراضي.

ويخلص محللو المركز إلى أنه لمواجهة القدرات المتكاملة للصين وروسيا، التي تجمع بين الفضاء الإلكتروني والفضاء والعمليات المعلوماتية وعمليات القوات بالوكالة في دائرة قيادة واحدة، يحتاج البنتاغون إلى "تكامل شامل" لوحداته. وتُعدّ إجراءات هيغسيث تطبيقًا مباشرًا وصارمًا لهذه التوصية.

ويرى الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي دينيس كوركودينوف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إقالة رئيس جهاز الاستخبارات في البنتاغون، الفريق جيفري أ. كروس، لم تكن بسبب نقص البيانات، بل عجز وكالة استخبارات الدفاع تحت قيادته عن إنتاج منتجات تحليلية "جاهزة للمعركة".

وأشار الخبير الروسي، إلى استمرار التقارير السرية الصادرة عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، والتي تم تداولها على مستوى نواب الوزير، في التركيز على المعايير التقليدية - إعداد السفن والصواريخ والفرق - بينما طلبت القيادات العملياتية تحليلًا شاملًا لنقاط الضعف في سلاسل اللوجستيات الصينية، ونقاط النفوذ والضعف في تكامل قيادات الدفاع الجوي والسيبراني. وشكلت الفجوة الكارثية بين الاحتياجات التكتيكية للأسطول والتحليل الإستراتيجي لوكالة استخبارات الدفاع خطرًا رئيسًا على هيغسيث.

في الوقت نفسه، يرتبط إقالة الأدميرال ساندز من قيادة العمليات الخاصة البحرية ارتباطًا مباشرًا بعقيدة عملياتية جديدة يُطوّرها هيغسيث، وفق التحليل.

واستند كوركودينوف إلى مذكرة صادرة عن قيادة العمليات الخاصة البحرية الأمريكية، بحيث يجب ألا تعمل وحدات قوات النخبة البحرية والقوات الخاصة البحرية الأخرى في أي صراع مستقبلي كـ"صائدي إرهابيين" مستقلين، بل كمدمجين تقنيين عاليي التقنية يُوفرون الاتصال بين الوحدات السيبرانية وقوات القيادة الفضائية وأسراب السفن والطائرات دون طيار.