logo
العالم

الأحزاب الحريدية في إسرائيل تهدد بفرض التصويت على حل الكنيست

الأحزاب الحريدية في إسرائيل تهدد بفرض التصويت على حل الكنيست
من احتجاج سابق للحريديمالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 7:28 م

هددت الأحزاب الحريدية الإسرائيلية بفرض التصويت على حل الكنيست إذا لم يتم تمرير قانون "إعفاء التجنيد" للحريديين حتى نهاية العطلة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وقالت "كان" في تقرير إنه "في غياب دعم اليهود المتشددين لهذا الطرح لن يُعقد تصويت على حل الكنيست إلا في ديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك إلى القاعدة التي تنص على أنه لا يمكن طرح أي قانون يفشل في التصويت إلا بعد 6 أشهر".

أخبار ذات علاقة

يهود من الحريديم ضد التجنيد

كشفته حرب غزة.. إعفاء الحريديم من التجنيد يهدد بتفجير وحدة إسرائيل

ولفتت إلى أن "السبيل الوحيد للتقدم في التصويت هو دعم أكثر من 61 عضوًا في الكنيست".

ويهدد الحريديون بتوقيع طلب للتصويت على حل الكنيست.

ووقع بالفعل جميع أعضاء المعارضة على هذا الطلب، ولكنه لم يصل إلى 61 صوتًا بعد.

أخبار ذات علاقة

من مظاهرة للحريديين

تصعيد متواصل في إسرائيل والحريديون يتحدثون عن "حرب" داخلية

بدعم من الحريديين، سيجري التصويت على حل الكنيست عند العودة من العطلة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC