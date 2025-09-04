الأحزاب الحريدية في إسرائيل تهدد بفرض التصويت على حل الكنيست

هددت الأحزاب الحريدية الإسرائيلية بفرض التصويت على حل الكنيست إذا لم يتم تمرير قانون "إعفاء التجنيد" للحريديين حتى نهاية العطلة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).
وقالت "كان" في تقرير إنه "في غياب دعم اليهود المتشددين لهذا الطرح لن يُعقد تصويت على حل الكنيست إلا في ديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك إلى القاعدة التي تنص على أنه لا يمكن طرح أي قانون يفشل في التصويت إلا بعد 6 أشهر".
ولفتت إلى أن "السبيل الوحيد للتقدم في التصويت هو دعم أكثر من 61 عضوًا في الكنيست".
ويهدد الحريديون بتوقيع طلب للتصويت على حل الكنيست.
ووقع بالفعل جميع أعضاء المعارضة على هذا الطلب، ولكنه لم يصل إلى 61 صوتًا بعد.
بدعم من الحريديين، سيجري التصويت على حل الكنيست عند العودة من العطلة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.