قاديروف يصدر بيانا حول التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش الروسي

أصدر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم السبت، بيانا حول التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش الروسي، نافيا أن يكون له أي علاقة بالتعيينات الجديدة في هيكل وزارة الدفاع الروسية بعد أن تم ربطها بتصريحات سابقة له.

وقال الزعيم الشيشاني: "للتذكير، أيها الأصدقاء، نحن نتبع الأوامر، ولا نفكر فيها، أي تعيين في منصب قائد أعلى، وأي أمر، وأي مهمة، يتم دعمها من قبلنا، وهذه القرارات لا تصدر حسب رغبتي الشخصية".

وأضاف في بيان نشره على التلغرام: "لدى الضباط العسكريين في جمهورية الشيشان، بمن فيهم أنا، علاقات ممتازة مع وزارة الدفاع الروسية ولا توجد أي خلافات، ونعمل معهم مثل الساعة".