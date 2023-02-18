قاديروف يصدر بيانا حول التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش الروسي
أصدر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم السبت، بيانا حول التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش الروسي، نافيا أن يكون له أي علاقة بالتعيينات الجديدة في هيكل وزارة الدفاع الروسية بعد أن تم ربطها بتصريحات سابقة له.
وقال الزعيم الشيشاني: "للتذكير، أيها الأصدقاء، نحن نتبع الأوامر، ولا نفكر فيها، أي تعيين في منصب قائد أعلى، وأي أمر، وأي مهمة، يتم دعمها من قبلنا، وهذه القرارات لا تصدر حسب رغبتي الشخصية".
وأضاف في بيان نشره على التلغرام: "لدى الضباط العسكريين في جمهورية الشيشان، بمن فيهم أنا، علاقات ممتازة مع وزارة الدفاع الروسية ولا توجد أي خلافات، ونعمل معهم مثل الساعة".
واعتبر قاديروف أنه من حقه التعبير عن رأيه الخاص بصفته الشخصية، مؤكدا أنه لا يعين القادة في المناصب العليا ولا يقيلهم.
واختتم رمضان قاديروف بيانه بعبارة: "نحن جنود مشاة، نقوم بتنفيذ الأوامر بأي ثمن، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الأمور".
ويوم أمس الجمعة، نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية تحديثا بأسماء المسؤولين عن مختلف المناطق العسكرية.
وبحسب الموقع، فإن آندريه موردفيتشيف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية المركزية، ويفجيني نيكيفوروف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية الغربية، وروستام مورادوف هو رئيس المنطقة الشرقية، وسيرجي كوزوفليف هو رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية.