بايدن يشكر الإمارات بعد إتمام عملية المبادلة بين روسيا وأمريكا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الإمارات شاركت في عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تشمل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر وتاجر السلاح الروسي فكتور بوت.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "أريد أن أشكر الإمارات العربية المتحدة لأنها ساعدتنا في تسهيل الإفراج عن بريتني"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.