88 شركة تعلق خدماتها.. رسوم ترامب تربك خدمات البريد في الولايات المتحدة

انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوما جمركية اضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما أعلن الاتحاد البريدي العالمي السبت.

وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان إن الاتحاد يعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".

ويُذكر أن الاتحاد البريدي العالمي تأسس عام 1874، ومقره برن، سويسرا، وهو ثاني أقدم منظمة دولية في العالم بعد الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، وهو ينسق السياسات البريدية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظام البريدي العالمي، وأصبح في 1 يوليو 1948 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.