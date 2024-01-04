الثنائي ديبي وماسرا يحققان "السيناريو الحلم" لدى ماكرون في تشاد

اعتبر تقرير فرنسي التعيين المفاجئ للمعارض نجاح ماسرا، في منصب رئيس الوزراء التشادي، بمثابة "السيناريو الحلم" لدى باريس، الحاضرة بقوة في التاريخ السياسي لبلد يظل الحليف الوحيد لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.

وسلّط موقع "موند أفريك" الفرنسي، في تقرير له اليوم الخميس، الضوء على رئاسة نجاح ماسرا الحكومة التشادية، وهو العائد من المنفى قبل أسابيع، ما نسف الاعتقاد السائد من احتمال تقلده هذا المنصب بسبب "كراهية الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي له".

ويرى التقرير أن الخطوة تسمح لفرنسا بتحقيق انتصار مزدوج، "فهو يحافظ على فرص محمد ديبي في النجاح بنهاية المرحلة الانتقالية الحالية، الأمر الذي يتوافق مع أجندة فرنسا في تشاد، التي راهنت على الإبن ديبي منذ اغتيال والده في أبريل عام 2021".