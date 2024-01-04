الثنائي ديبي وماسرا يحققان "السيناريو الحلم" لدى ماكرون في تشاد
اعتبر تقرير فرنسي التعيين المفاجئ للمعارض نجاح ماسرا، في منصب رئيس الوزراء التشادي، بمثابة "السيناريو الحلم" لدى باريس، الحاضرة بقوة في التاريخ السياسي لبلد يظل الحليف الوحيد لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.
وسلّط موقع "موند أفريك" الفرنسي، في تقرير له اليوم الخميس، الضوء على رئاسة نجاح ماسرا الحكومة التشادية، وهو العائد من المنفى قبل أسابيع، ما نسف الاعتقاد السائد من احتمال تقلده هذا المنصب بسبب "كراهية الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي له".
ويرى التقرير أن الخطوة تسمح لفرنسا بتحقيق انتصار مزدوج، "فهو يحافظ على فرص محمد ديبي في النجاح بنهاية المرحلة الانتقالية الحالية، الأمر الذي يتوافق مع أجندة فرنسا في تشاد، التي راهنت على الإبن ديبي منذ اغتيال والده في أبريل عام 2021".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ممثل الدولة الغربية الوحيد الذي حضر جنازة ديبي الأب، الذي حكم دون منازع دولة تشاد لمدة 30 عامًا.
ومن منظور باريس، فإن التعيين غير المتوقع لماسرا في مكتب رئيس الوزراء يشكل خبرًا طيبًا؛ لأنه يزود ديبي الابن بالدعم الشعبي، الذي ربما كان يفتقر إليه لإضفاء المصداقية على فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب التقرير الفرنسي، فإنه من خلال اصطفاف المعارض الأكثر شعبية في هذه اللحظة إلى جانبه، على رأس الحزب السياسي الأبرز في تشاد، يحرم ماسرا من حجة كونه البديل الوحيد الجدير بالثقة.
وبعد انقلاب النيجر في 26 يوليو عام 2023، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، يظل محمد إدريس ديبي الحليف الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لفرنسا في منطقة الساحل.
وأثبت الرئيس الانتقالي التشادي ذلك أيضًا عندما وافق على طلب فرنسا بسحب قواتها إلى بلاده على خلفية طردها من النيجر على يد العسكريين الذين قاموا بالانقلاب.
ورد ماكرون المجاملة لديبي الابن باستقباله في قصر الإليزيه بباريس مرتين في فبراير عام 2023، وأكتوبر من ذات العام.
وحتى لو لم يكن ماكرون قد استقبله بالفعل في الإليزيه، فإن ماسرا يتردد بشكل منتظم على العاصمة الفرنسية، حيث لديه العديد من الاتصالات السرية في الدوائر العسكرية والدبلوماسية، وبين البرلمانيين وفق "موند أفريك".
وعارض ماسرا، رئيس حزب "المتحولون"، بشدة الحكام العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في أبريل عام 2021 بعد وفاة إدريس ديبي إتنو.
وفي استفتاء الشهر الماضي على دستور جديد، صوت فيه 86% من المشاركين بـ"نعم"، حثّ ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور، الذي من المتوقع الآن أن يمهد الطريق نحو إجراء انتخابات.
وكان ماسرا قد فرّ من تشاد بعد فترة وجيزة من مقتل عشرات الأشخاص في أكتوبر عام 2022 في حملة قمع للاحتجاجات ضد الحكام العسكريين، الذين مددوا للتو لمدة عامين فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا من المفترض أن تتوج بإجراء انتخابات وعودة السلطة إلى حكومة مدنية.
وتقول السلطات إن نحو 50 شخصًا قتلوا في ذلك اليوم، بينما تقول أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية إن ما بين 100-300 شخص قتلوا.
وفي 3 نوفمبر الماضي، عاد ماسرا من المنفى بعد توقيع اتفاق مصالحة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 31 أكتوبر، يضمن له القدرة على المشاركة في الأنشطة السياسية.