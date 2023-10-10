تقرير: "هجوم حماس" وحد "إسرائيل المنقسمة"

قال تقرير إخباري، إن هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، وحّد الأخيرة المنقسمة سياسيًّا على هدف واحد الآن وهو "سحق" الحركة الفلسطينية.

وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن "الانقسامات السياسية التي دفعت المحتجين المناهضين للحكومة الإسرائيلية إلى النزول للشوارع لمدة تسعة أشهر قد اختفت بعد هجوم حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع والمخاوف من احتمال امتداد الصراع إلى لبنان".

ولفتت إلى أن "المعارضة في إسرائيل تجري محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول تشكيل "حكومة طوارئ".

وبينت أن "المعارضة حولت اهتمامها حاليًّا من الاحتجاج على الحكومة إلى جمع الأموال ومساعدة العائلات والجنود في الجنوب، والعمل مع السلطات "التي يحتقرونها".

لكن الوكالة اعتبرت أن المدة التي ستظل فيها إسرائيل مندفعة وراء ما يعد "حملة طاحنة" تستمر لأشهر لتدمير حماس لا تزال موضع تساؤل.

وتابعت: "بينما سيبقى نتنياهو في السلطة، فإن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية ستبقى تلاحقه وسيدفع بنهاية الأمر الثمن السياسي تجاه هذه الإخفاقات".

وأشار إلى "ما فعلت (رئيسة الوزراء السابقة ) غولدا مائير في حرب العام 1973 عندما استقالت بعد أشهر من العار الذي لحق بها جرّاء الهجوم المفاجئ لكل من سوريا ومصر على إسرائيل".

وقالت "بلومبيرغ" إن "على الرغم من أن الخلافات السياسية توضع جانبًا في وقت الحرب إلا أن نتنياهو يلعب في الوقت الضائع" بسبب ما جرى السبت".

ونقلت عن ليوئيل إيستيرون، مؤسس وناشر صحيفة الأعمال الإسرائيلية اليومية "كالكاليست" والمحاضر الإعلامي والسياسي السابق في تل أبيب قوله: “لقد أسقطت الاحتجاجات (غولدا) مئير، بعد الحرب”.

وأضاف إيستيرون: "أعتقد أن هذا سيحدث هنا في إسرائيل وهناك فرصة جيدة لتشكيل حكومة طوارئ ولكن هل سيستمر هذا بعد الحرب؟ أنا لا أعتقد ذلك".

مخاوف اتساع رقعة الصراع

ووفق التقرير، فإن تركيز الإسرائيليين أصبح الآن أقل على الأخطاء التي أُرتكبت وتحول على الكيفية التي يمكن أن تمضي بها بلادهم قدمًا في هذه الحرب، والتي سيتبعها بكل تأكيد تحقيق حول أسباب عدم منع حدوثها".

وذكر أن "أحد الأسباب وراء تزايد الحديث عن الوحدة في إسرائيل هو الخوف من أن مفاجأة حماس لإسرائيل سوف يعقبها هجوم مماثل من جانب حزب الله في لبنان".

وأشار إلى وجود "قلق متزايد داخل إسرائيل من أنه إذا توغلت إسرائيل داخل قطاع غزة، فإن حزب الله سوف يغتنم الفرصة للهجوم من الشمال".

ولفت إلى أن هناك حالة غضب كبيرة في إسرائيل لدرجة دفعت محللين عسكريين إلى توقع أن يصبح الرهائن الإسرائيليون ضحايا للهجوم الإسرائيلي على القطاع.