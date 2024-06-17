ساركوزي: حلُّ البرلمان قد يُغرق فرنسا في الفوضى

انتقد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الأسبق ليونيل جوسبان، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وبدا ساركوزي أشد انتقادًا للقرار الذي اعتبر أنه "قد يُغرق البلاد في حالة من الفوضى سيكون من الصعب الخروج منها"، وفق تعبيره.

وبعد أكثر من أسبوع على قرار ماكرون خرج الرجلان، وهما اثنان من رموز الحياة السياسية في فرنسا، عن صمتهما، محذريْن من أن القرار يمثل خطرًا على فرنسا وعلى ماكرون نفسه.

وبحسب ساركوزي فإنّ "حل الجمعية الوطنية يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد وعلى الرئيس أيضًا"، وقال ساركوزي في تصريحات نقلها موقع "فرانس إنفو" إن ماكرون "يخاطر بتقييد يديه لقيادة البلاد، لكنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن فرنسا"، وفق تعبيره.