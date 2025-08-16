وكالة نقلا عن بوتين: المحادثات مع ترامب كانت بناءة واتسمت بالصدق

logo
العالم

بوتين: زيارتي إلى ألاسكا كانت مفيدة وجاءت في وقتها

بوتين: زيارتي إلى ألاسكا كانت مفيدة وجاءت في وقتها
خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكاالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 3:47 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين اليوم السبت إن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في وقتها"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بوتين للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة إزاء الصراع في أوكرانيا والذي قال إن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميا.

أخبار ذات علاقة

مبادرة سرية "تحت جليد" ألاسكا.. ماذا جرى خلف الأبواب المغلقة؟

مبادرة سرية "تحت جليد" ألاسكا.. ماذا جرى خلف الأبواب المغلقة؟

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت أن الرئيس الروسي طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأمريكي بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.

أخبار ذات علاقة

"نيويورك تايمز": بوتين يخرج من ألاسكا بأعظم هدية على الإطلاق

"نيويورك تايمز": بوتين يخرج من ألاسكا بأعظم هدية على الإطلاق

وأضافت الصحيفة أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC