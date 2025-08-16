بوتين: زيارتي إلى ألاسكا كانت مفيدة وجاءت في وقتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين اليوم السبت إن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في وقتها"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بوتين للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة إزاء الصراع في أوكرانيا والذي قال إن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميا.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت أن الرئيس الروسي طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأمريكي بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.