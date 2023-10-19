بعد انتهاء تدابير الأمم المتحدة.. أمريكا تستهدف برنامجي إيران للصواريخ والمسيرات

حاولت الولايات المتحدة، الأربعاء، تقييد برنامجي إيران للصواريخ والطائرات المسيرة من خلال فرض عقوبات جديدة وإصدار تحذيرات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاما لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.

وأعلنت الولايات المتحدة الخطوات مع انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والمفروضة بموجب اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 وفي ظل تجدد انتقادات الغرب لإيران بسبب دعمها حركة حماس التي شنت هجوما كبيرا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم لا يملكون أدلة تربط إيران بالهجوم العابر للحدود على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل، وهو هجوم لقي 1400 حتفهم خلاله أغلبهم مدنيون، لكنهم ينحون باللائمة على طهران في دعمها طويل الأمد لحماس الكائنة في غزة.