تقرير أمريكي: وفاة رئيسي تُربك خطط إيران لإنتاج القنبلة النووية

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تدفع طهران إلى مراجعة خططها الخاصة بإنتاج قنبلة نووية.

وتساءل التقرير عن فرضية أن "تجازف إيران بأمنها وتتسابق لإنتاج قنبلة نووية" مع حالة عدم اليقين التي تخيم على البلد منذ مقتل رئيسي في حادث تحطم مروحيته، وبعد أسابيع قليلة من تصعيد غير مسبوق بينها وبين إسرائيل.

أي خطط للمستقبل؟

ووفق التقرير فإنّ مقتل رئيسي أدخل حالة من الإرباك على خطط طهران في هذا الاتجاه، حيث لم تتخذ طهران قرارا ببناء سلاح نووي حتى الآن، على الرغم من أنها تمتلك على الأقل معظم الموارد والقدرات التي تحتاجها للقيام بذلك.

وأضاف أن "وفاة رئيسي خلقت فرصة للمتشددين في البلاد الذين لا يمانعون في فكرة التحول إلى إنتاج أسلحة نووية".

وأشار إلى أنه "حتى قبل وفاة رئيسي، كانت هناك مؤشرات على أن موقف إيران ربما بدأ يتغير. وكان تبادل القصف مع إسرائيل قد أثار تغييراً في اللهجة في طهران."

وقال كمال خرازي، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، في 9 مايو الجاري: "ليس لدينا قرار بإنتاج قنبلة نووية، لكن إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فلن يكون هناك خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية".

وفي أبريل الماضي حذر قائد عسكري سابق من أن إيران يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90 % المطلوبة لصنع قنبلة نووية في "نصف يوم، أو في أسبوع واحد".

ونُقل عن المرشد الأعلى علي خامنئي قوله إن النظام "سيرد على التهديدات على نفس المستوى"، ما يعني ضمناً أن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة التفكير في الموقف النووي الإيراني، بحسب الصحيفة الأمريكية.