البرازيل تستنكر التدخلات الأمريكية في محاكمة بولسونارو

أعربت الحكومة البرازيلية عن "استنكار شديد" لدى السفارة الأمريكية، الجمعة، بشأن منشور على شبكات التواصل الاجتماعي يستهدف قاضياً مكلّفاً بإجراءات محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

أخبار ذات علاقة متحدية ترامب.. البرازيل تضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

واستدعت الوزارة القائم بالأعمال الأمريكي غابرييل إسكوبار بعدما نشرت تمثيليته الدبلوماسية منشوراً على إكس الخميس جاء فيه أن واشنطن "تراقب من كثب" وضع القاضي ألكسندر دي مورايس "مهندس الرقابة والاضطهاد" في حقّ بولسونارو الذي يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي لويس إناسيو لولا دا سيلفا.

وأكّد المصدر الدبلوماسي أن "تهديد سلطات بلد ديمقراطي غير مقبول".

وهي المرّة الرابعة التي تستدعي فيها حكومة الرئيس لولا اليساري، الدبلوماسي الأمريكي منذ انتخاب دونالد ترامب.

أخبار ذات علاقة واشنطن: سنفرض عقوبات على قاضي محاكمة بولسونارو

وفي الأسابيع الأخيرة، هاجمت السفارة الأمريكية في البرازيل مرّات عدّة على حسابها في إكس القاضي ألكسندر دي مورايس الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، من بينها تجميد أصوله في الولايات المتحدة ومنع مواطني البلد وشركاته من التعامل معه، تحت طائلة التعرّض لملاحقات.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يفرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 50 % على المنتجات البرازيلية، مع استثناءات تشمل الطائرات وعصير البرتقال ولُبّه والجوز البرازيلي، فضلاً عن بعض منتجات الحديد والفولاذ والألومينيوم.