أمريكا ترحب بوصول وفد حوثي إلى الرياض لاستكمال محادثات السلام

وأكد "سوليفان" أن الرئيس الأمريكي "جعل منذ الأسابيع الأولى له في منصبه من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية".

وأعرب عن "فخر الولايات المتحدة بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة".

وأشاد سوليفان "بقيادة السعودية للمبادرة الحالية"، كما شكر "قيادة سلطنة عُمان على دورها المهم".

ودعا البيان "جميع أطراف هذا الصراع إلى تعزيز والبناء على فوائد الهدنة التي جلبت قدرا من السلام إلى الشعب اليمني، ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف".

وكانت السعودية وجهت، الخميس، دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض، في إطار استكمال مباحثات السلام، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعلى ضوء ذلك، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية -المعترف بها دولياً-، في بيان لها أصدرته في وقت سابق الجمعة، بالمساعي التي تقودها السعودية وسلطنة عُمان.

وأكدت الحكومة اليمنية "انفتاحها على جميع مبادرات السلام، وفق المرجعيات الثلات، والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني، ومخرجات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والقرار الأممي رقم (2216).