تايوان تؤكد عبور 10 طائرات صينية خط المنتصف بمضيق الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم إن عشر طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).