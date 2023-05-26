بوساطة عُمانية.. الإفراج عن دبلوماسي إيراني وعامل إغاثة بلجيكي
قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم الجمعة، إن عُمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.
وأضاف البيان أنه "سيتم نقل الأفراد الذين أطلقت طهران وبروكسل سراحهم إلى مسقط اليوم، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".
وحسب ما أفاد الجانبان، فقد أطلق اليوم الجمعة سراح أوليفييه فاندكاستيل، موظف إغاثة بلجيكي مسجون في إيران، أسد الله أسدي، وهودبلوماسي إيراني تحتجزه بلجيكا.
وألقي القبض على موظف الإغاثة أوليفييه فاندكاستيل، أثناء زيارة لإيران في فبراير شباط 2022 وحُكم عليه في يناير كانون الثاني بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة بتهم من بينها التجسس.
وأدين الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا عام 2021 فيما يتصل بمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنسا وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
ورفض كل بلد التهم الموجهة لمواطنه ووصفها بأنها ملفقة.