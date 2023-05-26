بوساطة عُمانية.. الإفراج عن دبلوماسي إيراني وعامل إغاثة بلجيكي

قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم الجمعة، إن عُمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.

وأضاف البيان أنه "سيتم نقل الأفراد الذين أطلقت طهران وبروكسل سراحهم إلى مسقط اليوم، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".