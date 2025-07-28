إلغاء 60 رحلة جوية بأكبر مطارات روسيا إثر هجوم إلكتروني

ألغيت عشرات الرحلات الجوية في موسكو، اليوم الاثنين، بعد وقوع هجوم إلكتروني يُشتبه في قيام جماعات قرصنة مؤيدة لأوكرانيا بشنه.

وأفادت شركة الطيران الحكومية الروسية "إيروفلوت" في البداية بإلغاء نحو 60 رحلة جوية بمطار "شيريميتيفو" الذي يعد الأكبر في البلاد، مشيرة إلى وجود خلل في أنظمتها المعلوماتية.

وأضافت الشركة أن خبراء الشركة يعملون على استعادة عمليات الخوادم لاستئناف الرحلات المجدولة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

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من جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التقارير بأنها مثيرة للقلق.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عنه القول: "إن تهديد القراصنة هو خطر تواجهه جميع الشركات الكبرى التي تخدم المواطنين".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام روسية أن هجمات كبيرة شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على روسيا تسببت في حالة من الفوضى في المطارات الرئيسة التي تخدم العاصمة الروسية موسكو.

وانتظر آلاف الركاب في طوابير أو ناموا على الأرض بعد إلغاء رحلات أو تأخيرها.

وبحسب وكالة "رويترز"، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام روسية أشخاصا ينامون على أرضية مطار شيريميتيفو، وهو المطار الأكثر ازدحاما في روسيا من حيث أعداد الركاب، وسط طوابير طويلة.