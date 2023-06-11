مسؤولون إسرائيليون: تزايد احتمالية التوصل لاتفاق نووي بين أمريكا وإيران

أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى ازدياد احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بشأن الملف النووي.

وعلى خلفية هذا القلق، سيجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، يوم الخميس المقبل، في دولة أوروبية، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزراءه من عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة، حتى يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد.

ويجري الأمريكيون محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين بوساطة دولتين عربيتين، هما سلطنة عُمان وقطر.

واستبدل الأمريكيون المسؤول عن الاتصالات مع إيران، روب مالي، ببريت ماكغورك، والذي يعتبر مقربًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ويعرض الأمريكيون باستمرار على الإيرانيين قناة دبلوماسية، ويعتقدون أنه بقدر ما يتحدثون، فإن لدى طهران الدافع أو الأمل في حدوث شيء ما، ونتيجة لذلك، لن تتسرع إيران في عبور خط تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وبالتالي لن يكون هناك صراع عسكري، والأمريكيون سيفعلون ذلك، ولن ينجروا إلى تحركات عسكرية لا يريدونها.