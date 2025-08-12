روبيو: نعمل على تصنيف "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" ومنظمة "كير" كجماعتين إرهابيتين، مؤكداً أن وزارته تجهز الأدلة اللازمة لتجنب الطعون القضائية على هذا القرار.

وخلال برنامج برنامج "سِيد أند فريندز إن ذا مورنينغ"، أكد روبيو لمقدم البرنامج أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا في اليوم الذي تتوقف فيه حركة حماس عن الوجود كتهديد عسكري، متهمًا الحركة باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" ووصفها بأنها "بدأت كل هذا" بهجومها في السابع من أكتوبر.

وجدد روبيو تأكيده أن "حماس لن تفعل ذلك طواعية، وطالما وجدت حماس، لن يكون هناك سلام في غزة".

ورفض روبيو التطرق بشكل مباشر إلى ما إذا كان يدعم قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة العسكرية على مدينة غزة، لكنه قال إن حماس يجب "القضاء عليها".

وفيما يخص الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وصف روبيو هذه الخطوة بأنها "بلا معنى إلى حد كبير" و"أمر رمزي"، معتبراً أن القرار الحقيقي لمستقبل المنطقة لن يُتخذ عبر الأمم المتحدة، بل عبر السيطرة على الأرض والتخلص من "المنظمات الإرهابية" على حد وصفه، التي تحكم المناطق الفلسطينية.