روسيا تنشر صاروخًا نوويًّا جديدًا في منطقة كالوجا

قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو نشرت صاروخًا بالستيًّا عابرًا للقارات من طراز "يارس" في قاعدة كوزلسكي في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو.

وتصف روسيا الصاروخ يارس، الذي تم تطويره في الألفينيات والقادر على حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخية التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن فوج كوزلسكي العسكري حيث جرى تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض، هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية التي بدأ تحديثها إلى صواريخ يارس في صوامع تحت الأرض.

ونُشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة.