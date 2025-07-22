"اليونسكو": الانسحاب الأمريكي من المنظمة "مؤسف"

أعربت المديرة العامة لـ"اليونسكو" أودري أزولاي الثلاثاء عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا".

وقالت أزولاي، "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له"، بحسب "فرانس برس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

أخبار ذات علاقة ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من "اليونسكو"

وعزا ترامب قراره إلى ما وصفه بتوجهات المنظمة المعادية لأمريكا وإسرائيل، والترويج لما أسماه "الأجندة الصاخبة"، التي تضر بالمصالح الوطنية، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وقالت القناة إن القرار الأمريكي جاء بعد مراجعة استمرت 90 يومًا أجرتها إدارة ترامب منذ فبراير/شباط الماضي، حيث تم خلالها فحص وجود "تعبيرات معادية للسامية" و"مواقف عدائية" تجاه إسرائيل من جانب المنظمة.

وأعرب مسؤولون في إدارة ترامب عن معارضتهم لسياسة التنوع والمساواة والإدماج التي تروج لها منظمة اليونسكو.