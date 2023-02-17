إعلام إيراني: هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية في الخليج العربي

تعليقات غربية

وفي تعليقه على الهجوم، قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في المنطقة لموقع "بي بي سي الفارسية"، إن عدة سفن وطائرات مسيَّرة إيرانية استُخدمت في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.

وقال المصدر العسكري الأمريكي، إن "طائرة شاهد 136 بدون طيار استخدمت -على ما يبدو- في الهجوم الأخير، وهو سلاح استخدم أيضًا في هجمات مماثلة سابقة".

وأضاف: "الهجوم على السفينة كامبور سكوير يمكن تفسيره على أنه علامة على تكثيف أعمال التهديد الإيرانية ضد الملاحة في المنطقة".

كما علقت وزارة الخارجية البريطانية للموقع نفسه بالقول: "يجب السماح للسفن بالتحرك بحرية ووفقًا للقوانين الدولية، ونحن نعمل مع حلفائنا الدوليين لتوضيح الحقيقة".

وفي حين زعم الإعلام الإيراني أن السفينة التجارية المستهدفة "كانت تبحر تحت علم ليبيريا وتعمل بالنيابة عن شركة الشحن "Zodiac" التابعة للملياردير الإسرائيلي "، قالت الشركة إن "ناقلة كامبور سكوير ليست تحت إدارة زودياك، إنما تديرها شركة الستون Elston اليونانية".

وفي تعليقها قالت شركة إلستون، دون تأكيد أو نفي الهجوم، إن "سفينة كامبور سكوير وطاقمها واصلوا رحلتهم بأمان".