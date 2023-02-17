إعلام إيراني: هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية في الخليج العربي
ذكرت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أن هجومًا عبر طائرة إيرانية مسيرة استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي.
وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "هجومًا تم باستخدام طائرة "شاهد 136" المسيَّرة الانتحارية واستهدف سفينة "كامبور سكوير" المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر في الخليج".
وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الهجوم على السفينة الإسرائيلية.
تعليقات غربية
وفي تعليقه على الهجوم، قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في المنطقة لموقع "بي بي سي الفارسية"، إن عدة سفن وطائرات مسيَّرة إيرانية استُخدمت في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.
وقال المصدر العسكري الأمريكي، إن "طائرة شاهد 136 بدون طيار استخدمت -على ما يبدو- في الهجوم الأخير، وهو سلاح استخدم أيضًا في هجمات مماثلة سابقة".
وأضاف: "الهجوم على السفينة كامبور سكوير يمكن تفسيره على أنه علامة على تكثيف أعمال التهديد الإيرانية ضد الملاحة في المنطقة".
كما علقت وزارة الخارجية البريطانية للموقع نفسه بالقول: "يجب السماح للسفن بالتحرك بحرية ووفقًا للقوانين الدولية، ونحن نعمل مع حلفائنا الدوليين لتوضيح الحقيقة".
وفي حين زعم الإعلام الإيراني أن السفينة التجارية المستهدفة "كانت تبحر تحت علم ليبيريا وتعمل بالنيابة عن شركة الشحن "Zodiac" التابعة للملياردير الإسرائيلي "، قالت الشركة إن "ناقلة كامبور سكوير ليست تحت إدارة زودياك، إنما تديرها شركة الستون Elston اليونانية".
وفي تعليقها قالت شركة إلستون، دون تأكيد أو نفي الهجوم، إن "سفينة كامبور سكوير وطاقمها واصلوا رحلتهم بأمان".
ردًا على هجوم أصفهان
واعتبرت منصات إيرانية أن الهجوم الذي استهدف السفينة الإسرائيلية كان ردًا على هجوم استهدف مصنعًا عسكريًا تابعًا لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران.
وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن هجومًا بثلاث طائرات مسيَّرة صغيرة استهدف منشأة عسكرية في أصفهان، مشيرة إلى أن الهجوم لم يحقق أضرارًا جسيمة، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.
واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عنه، بينما أكدت تقارير صحفية غربية أن إسرائيل كانت وراء "الهجوم الناجح".