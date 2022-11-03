اغتيال أحد علماء الشيعة بهجوم في زاهدان جنوب إيران

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، أحد رجال الدين الشيعة في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران.

وقالت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية، إن "الشيخ سجاد شهركي" إمام مسجد مولاي متقيان في مدينة زاهدان، لقي مصرعه جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين".

ونقلت الوكالة عن قائد قوى الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال أحمد طاهري قوله: "أطلق مسلحون النار على الشيخ سجاد شهركي أمام مسجد مولاي متقيان ما أدى إلى مقتله على الفور".