مقتل شخص إثر تسرب يورانيوم منضب في مصنع روسي
قتل شخص إثر تسرب في خزان يحتوي على يورانيوم منضب بمصنع كهروكيميائي في مدينة "نوفويورالسك" وسط روسيا، حسب ما أفادت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة نوفستي عن الهيئة قولها: "حدث تسرب في خزان به سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب بمساحة تقدر بـ1 متر مكعب، لقي شخص حتفه على الفور نتيجة التسرب".
وذكرت مؤسسة "روس أتوم" المالكة للمصنع، في بيان، أن "الحادث الذي وقع في المصنع لا يشكل مخاطر على السكان".
الحادث الذي وقع في مصنع كهروكيميائي في مدينة "نوفويورالسك" لا يشكل مخاطر على السكان.
مؤسسة "روس أتوم"
يذكر أن سداسي فلوريد اليورانيوم، أو هكسا فلوريد اليورانيوم، هو غاز ينتج من أكسيد اليورانيوم، ويحول إلى (UF6)، ويصل إلى هذه المرحلة تمهيدًا لعملية تخصيب اليورانيوم.
ويغذي المصنع الذي وقع فيه الحادث في منطقة الأورال الروسية، ما يقرب من 45 % من هذه المادة الضرورية، لعمل المفاعلات النووية التي تديرها، أو تملكها مؤسسة "روس أتوم" الحكومية.