مقتل شخص إثر تسرب يورانيوم منضب في مصنع روسي

قتل شخص إثر تسرب في خزان يحتوي على يورانيوم منضب بمصنع كهروكيميائي في مدينة "نوفويورالسك" وسط روسيا، حسب ما أفادت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة نوفستي عن الهيئة قولها: "حدث تسرب في خزان به سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب بمساحة تقدر بـ1 متر مكعب، لقي شخص حتفه على الفور نتيجة التسرب".

وذكرت مؤسسة "روس أتوم" المالكة للمصنع، في بيان، أن "الحادث الذي وقع في المصنع لا يشكل مخاطر على السكان".