روسيا تنتقد ميرتس وتدعو لتجاهل تصريحاته بشأن أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه ينبغي تجاهل آراء المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن محادثات السلام الأوكرانية بعد أن أدلى بما وصفته موسكو بسلسلة من التصريحات "غير الملائمة" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في مقابلة مع شبكة (برو زيبن) الألمانية بُثت أمس الثلاثاء إن بوتين "ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا" وإنه لا مكان للتسامح مع مثل هؤلاء الأفراد.

وينفي الكرملين أن تكون قواته ارتكبت أي جرائم حرب في أوكرانيا.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في العام 2023 بحق بوتين، والتي اتهمت فيها الزعيم الروسي بارتكاب جريمة حرب بخطف مئات الأطفال من أوكرانيا، ووصف الكرملين المذكرة بأنها "مشينة".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، رداً على سؤال خلال زيارة للصين حول اقتراح ميرتس بأن تكون جنيف مكانًا لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا: "أدلى ميرتس بالكثير من التصريحات غير الملائمة في الساعات القليلة الماضية، لذلك من الصعب أخذ رأيه في الاعتبار في الوقت الحالي".

ورداً على سؤال عن التصريحات التي يقصدها، قال بيسكوف: "عن رئيسنا".

وقال ميرتس في مقابلته على التلفزيون الألماني: "إنه (بوتين) مجرم حرب. ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا الحالي على نطاق واسع. علينا ببساطة أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب. وهنا لا مكان للمساومة".