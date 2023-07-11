الناتو وأوكرانيا.. غزل متبادل دون عقد قران
تبادل كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وكييف، الغزل، بعيدًا عن دعوة صريحة أو إعلان جدول زمني معيّن لانضمام أوكرانيا للحلف.
واتفق جميع قادة الحلف خلال قمة في فيلنيوس، اليوم الثلاثاء، على أن مستقبل أوكرانيا يقع داخل الحلف، ولكن دونما اتخاذ خطوة ملموسة تجاه ذلك، رغم إلغاء الحلف مطلبًا من أوكرانيا بالوفاء بما تسمّى خطة عمل العضوية، مما يزيل فعليًا عقبة كانت في طريق كييف للانضمام إليه.
وجاء في بيان وافق عليه القادة أن "مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي" مضيفًا أن "اندماج كييف الأوروبي الأطلسي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية، وسنكون في وضع يسمح لنا بتوجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يوافق الأعضاء وتُستوفى الشروط".
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، في خطاب إنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.
وأضاف زيلينسكي، إلى جانب نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا، أنّ "حلف شمال الأطلسي سيعطي أوكرانيا الأمن، وأوكرانيا ستجعل حلف شمال الأطلسي أقوى".
وأتى كلام زيلينسكي قبل أن يتمّ رفع علم أوكراني أُحضر من ميدان المعركة في باخموت التي قال عنها الرئيس الأوكراني إنّها "إحدى أهم المعارك من أجل الحرية في أوروبا".