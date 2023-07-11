الناتو وأوكرانيا.. غزل متبادل دون عقد قران

وجاء في بيان وافق عليه القادة أن "مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي" مضيفًا أن "اندماج كييف الأوروبي الأطلسي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية، وسنكون في وضع يسمح لنا بتوجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يوافق الأعضاء وتُستوفى الشروط".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، في خطاب إنّ بلاده "ستجعل الحلف أقوى" في حال انضمامها إليه.

وأضاف زيلينسكي، إلى جانب نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا، أنّ "حلف شمال الأطلسي سيعطي أوكرانيا الأمن، وأوكرانيا ستجعل حلف شمال الأطلسي أقوى".

وأتى كلام زيلينسكي قبل أن يتمّ رفع علم أوكراني أُحضر من ميدان المعركة في باخموت التي قال عنها الرئيس الأوكراني إنّها "إحدى أهم المعارك من أجل الحرية في أوروبا".