ترامب يتعهد بالدفاع عن بولندا ودول البلطيق بعد اختراق روسي لإستونيا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي هذه في حال صعدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحافيين: "نعم، سأفعل، سأفعل".

وفي وقت سابق أمس السبت، قالت بولندا، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إنه جرى نشر طائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وتضع دول الجناح الشرقي للحلف قواتها في حالة تأهب قصوى بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية في مجالها الجوي هذا الشهر، واخترقت 3 طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا عضو الحلف لمدة 12 دقيقة أمس الأول الجمعة.

وذكرت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على "إكس"، أن "الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".