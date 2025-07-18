روسيا: مستعدون لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا

أعلنت روسيا استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرة أن كييف "تتجنب المفاوضات أو أنها غير مستعدة لها"، وفقًا لتصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

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وقالت زاخاروفا إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وتطرقت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، إلى إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.

وأكدت استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات. وتابعت: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

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وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.