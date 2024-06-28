"خامنئي يصوّت".. صورة تتسبب بإغلاق قناة إيرانية
أغلقت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، قناة إخبارية؛ بسبب نشر صورة لورقة اقتراع المرشد آية الله علي خامنئي، التي قالت إنه صوت للمرشح المتشدد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.
وظهرت رسالة عبر القناة تشير إلى أن قناة "بيسيمجي" الإخبارية، وهي مقربة من معسكر التيار الأصولي المتشدد، تم إغلاقها بسبب نشر محتوى مخالف للضوابط الإعلامية.
وقناة "بيسيمجي" من أهم القنوات التابعة للتيار الأصولي المتشدد والحرس الثوري، ويتابعها أكثر من 238 ألف شخص، كما تنشط هذه القناة الإخبارية عبر منصة "تليغرام" ويتابعها أكثر من 708 آلاف شخص.
وبحسب وكالة أنباء "رجاء نيوز" المقربة من المرشح للانتخابات الرئاسية المتشدد سعيد جليلي، فإن قناة "بيسيمجي" زعمت أن المرشد علي خامنئي صوت لصالح قاليباف منافس جليلي.
وبدأت عملية الاقتراع في إيران لانتخاب رئيس جديد صباح الجمعة، وجرى تمديد فترة الاقتراع لمرتين، وستنتهي في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.