"خامنئي يصوّت".. صورة تتسبب بإغلاق قناة إيرانية

أغلقت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، قناة إخبارية؛ بسبب نشر صورة لورقة اقتراع المرشد آية الله علي خامنئي، التي قالت إنه صوت للمرشح المتشدد رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف.

وظهرت رسالة عبر القناة تشير إلى أن قناة "بيسيمجي" الإخبارية، وهي مقربة من معسكر التيار الأصولي المتشدد، تم إغلاقها بسبب نشر محتوى مخالف للضوابط الإعلامية.