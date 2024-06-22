الطمع بالفوز يغلب الأيديولوجيا.. اليمين الفرنسي المتطرف "يغازل" الأفارقة

يضع اليمين المتطرف الفرنسي كامل أوراقه في حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطرح مرشحين لهذا الاستحقاق من أصول أفريقية، في مفارقة لخطابه القومي المتشدد، والمعروف بعدائه للمهاجرين.

ويظهر مرشحون من أصول أفريقية، من شمال أفريقيا ومن جنوب الصحراء، على قوائم حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان وحزب "الاسترداد" لإريك زمور، ما يمثل "انزلاقا" واستسلاما لصافرات إنذار اليمين المتطرف، وفق تقرير لمجلة "جون أفريك".

ميل إلى اليسار

وتقليديا، كان صوت الناخبين الفرنسيين من أصول شمال أفريقيا أو جنوب الصحراء الكبرى يميل بقوة نحو اليسار، ووفقًا لاستطلاع أجري قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، حصل جان لوك ميلينشون – مرشح حزب "فرنسا الأبية" اليساري – على 36% من نوايا التصويت من الفرنسيين من أصل أفريقي.

وبفارق عشر نقاط تقريبا، حل إيمانويل ماكرون، المرشح لمنصب الرئيس حينها ثانيا بـ 27% من نوايا التصويت بين الناخبين من شمال أفريقيا أو من جنوب الصحراء الكبرى.