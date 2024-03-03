مسؤولون غربيون يشككون بخفض إيران مخزون اليورانيوم

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن المسؤولين الغربيين ينظرون إلى قرار إيران الأخير بخفض مخزون اليورانيوم القريب من الدرجة اللازمة لصنع قنبلة، لصالح إنتاج وقود متخصص للمفاعلات النووية المدنية المتقدمة بعين الشك، معتقدين أن ذلك قد يكون تكتيكًا للتفاوض، وسط التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة: "إنه في حين أن خفض مخزونها من اليورانيوم يمكن اعتباره خطوة إيجابية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن جوانب أخرى من برنامج إيران النووي، بما في ذلك المواقع غير المعلنة المحتملة وعدم التعاون مع المفتشين الدوليين".

تأتي هذه الخطوة وسط فجوة في الدبلوماسية النووية مع إيران حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، إذ من المتوقع أن يتنافس الرئيس السابق دونالد ترمب ضد الديمقراطي الحالي جو بايدن.

ورغم المخاوف، يرى بعض المسؤولين السابقين تأثيرًا إيجابيًّا محتملًا على الصناعة النووية المدنية العالمية، إذ يمكن لإنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب ومنخفض التخصيب (HALEU) أن يعالج الفجوات في الإمدادات للمفاعلات المتقدمة.

ويتمتع وقود HALEU بمستوى أعلى من التخصيب من وقود "اليورانيوم 235" المخصب بنسبة 5%، وهو النظير الانشطاري الرئيس الذي ينتج الطاقة أثناء التفاعل المتسلسل، والذي تستخدمه المفاعلات النووية الأمركية العاملة بالفعل، وفقًا لوزارة الطاقة الامريكية.

ويُخصب بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20% (مستوى صنع الأسلحة 85% أو أكثر)، وهو مطلوب لمعظم المفاعلات المتقدمة في الولايات المتحدة لتحقيق تصميمات أصغر تحصل على طاقة أكبر لكل وحدة حجم، ويسمح أيضا للمطورين بتحسين أنظمتهم من أجل عمر أطول، وزيادة الكفاءة واستخدام افضل للوقود.

وتساءل الموقع عن استعداد الدول الغربية لإضفاء الشرعية على إيران كمورد محتمل لـ"(HALEU)، لافتًا إلى الحاجة إلى صفقة دبلوماسية جديدة لمعالجة أنشطة إيران النووية.